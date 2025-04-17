Экс-мэр Еревана присвоил миллионы

Бывший мэр Еревана и экс-министр транспорта Армении Гагик Бегларян обвиняется в незаконном присвоении 27 объектов недвижимости и причинении государству ущерба в размере 2,3 млрд драмов (примерно 5,7 млн долларов).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующее уголовное дело направлено в суд.

Согласно информации антикоррупционного комитета Армении, в период с 2004 по 2010 год Бегларян, занимая высокие государственные посты, использовал служебное положение для передачи объектов недвижимости лицам, связанным с ним. С 2004 по 2017 год данное имущество было легализовано на сумму в миллиарды драмов.

Обвинения выдвинуты не только самому Бегларяну, ранее возглавлявшему ереванскую общину Кентрон, но и бывшему заместителю главы этой же общины. Им инкриминируется отмывание денежных средств и злоупотребление должностными полномочиями.

В ходе расследования Гагик Бегларян возместил государству 210 млн драмов (около 530 тысяч долларов). Также наложен арест на 27 объектов недвижимости. Следственные действия завершены, и дело передано в суд.