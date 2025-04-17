Италия увеличит расходы на оборону

Италия, вероятнее всего, сможет увеличить расходы на оборону с 1,5 до 2 процентов от ВВП уже в этом году.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр финансов этой европейской страны Джанкарло Джорджетти. Его процитировало агентство Bloomberg.

Он подчеркнул, что необходимость таких мер продиктована растущей напряженностью. Издание отмечает, что свою роль могла сыграть и критика со стороны президента США Дональда Трампа, который заявил, что союзники по Североатлантическому альянсу должны тратить на оборону до пяти процентов. Пока же по тратам на оборону Италия серьезно отстает от других стран НАТО.

Bloomberg подчеркнуло, что для Италии увеличение военных расходов может оказаться непростой задачей, если принять во внимание низкие темпы ее экономического роста и высокий уровень задолженности.