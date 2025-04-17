Нетаньяху сыграл роль в замедлении ядерной программы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху руководил операциями, замедлившими реализацию ядерной программы Ирана на 10 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.

"Премьер Биньямин Нетаньяху уже более десяти лет возглавляет глобальную кампанию против иранской ядерной программы. Он стоял за множеством как открытых, так и тайных операций, направленных на срыв ядерных амбиций Тегерана. Именно благодаря этим действиям Иран до сих пор не обладает ядерным арсеналом", - говорится в заявлении.

В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не допустит создания Ираном ядерного оружия.