https://news.day.az/world/1745700.html Нетаньяху сыграл роль в замедлении ядерной программы Ирана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху руководил операциями, замедлившими реализацию ядерной программы Ирана на 10 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера. "Премьер Биньямин Нетаньяху уже более десяти лет возглавляет глобальную кампанию против иранской ядерной программы.
Нетаньяху сыграл роль в замедлении ядерной программы Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху руководил операциями, замедлившими реализацию ядерной программы Ирана на 10 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
"Премьер Биньямин Нетаньяху уже более десяти лет возглавляет глобальную кампанию против иранской ядерной программы. Он стоял за множеством как открытых, так и тайных операций, направленных на срыв ядерных амбиций Тегерана. Именно благодаря этим действиям Иран до сих пор не обладает ядерным арсеналом", - говорится в заявлении.
В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не допустит создания Ираном ядерного оружия.
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