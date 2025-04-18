США ударили по нефтяному порту хуситов

Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило об уничтожении йеменского порта Рас-Иса, расположенного на побережье Красного моря. 

Как передает Day.Az, цитату приводит ТАСС.

Уточняется, что американские силы хотели лишить поддерживаемых Ираном хуситов незаконных доходов, которые шли на финансирование террора.