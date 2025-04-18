https://news.day.az/world/1745753.html США ударили по нефтяному порту хуситов Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило об уничтожении йеменского порта Рас-Иса, расположенного на побережье Красного моря. Как передает Day.Az, цитату приводит ТАСС. Уточняется, что американские силы хотели лишить поддерживаемых Ираном хуситов незаконных доходов, которые шли на финансирование террора.
США ударили по нефтяному порту хуситов
Центральное командование вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило об уничтожении йеменского порта Рас-Иса, расположенного на побережье Красного моря.
Как передает Day.Az, цитату приводит ТАСС.
Уточняется, что американские силы хотели лишить поддерживаемых Ираном хуситов незаконных доходов, которые шли на финансирование террора.
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