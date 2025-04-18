Землю накроют магнитные бури

Эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института земного магнетизма Российской академии наук предупреждают о предстоящих магнитных бурях, которые ожидаются в конце апреля и начале мая, сообщает Day.Az.

По информации ученых, первая волна геомагнитных возмущений может начаться уже во вторник, 22 апреля.

Также предполагаются магнитные бури 24 апреля, а 25 апреля ожидается сохранение повышенной активности магнитосферы. Особое внимание следует уделить периодам 22 и 24 апреля, когда интенсивность геомагнитных возмущений может достичь уровня G1, что соответствует слабой магнитной буре.

Однако солнечная активность на этом не закончится. В начале мая возможны новые всплески, с магнитными бурями 2, 5, 6 и 7 мая. Периоды повышенной геомагнитной активности также прогнозируются 1, 8, 10 и 18 мая.

Магнитные бури происходят из-за взаимодействия магнитного поля Земли с потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем во время вспышек и корональных выбросов массы. Эти явления могут повлиять на состояние метеозависимых людей, вызывая головные боли, колебания давления и нарушения сна.