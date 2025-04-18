США унизили Макрона

Представители США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в ходе переговоров по Украине в Париже.

Как передает Day.Az, об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.

"На самом деле вчерашний день был для Макрона очень унизительным", - отметил политик.

По словам Филиппо, члены делегации США преподали президенту Франции "урок мира в центре Парижа".