https://news.day.az/world/1745863.html США унизили Макрона Представители США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в ходе переговоров по Украине в Париже. Как передает Day.Az, об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х. "На самом деле вчерашний день был для Макрона очень унизительным", - отметил политик.
США унизили Макрона
Представители США унизили президента Франции Эммануэля Макрона в ходе переговоров по Украине в Париже.
Как передает Day.Az, об этом заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
"На самом деле вчерашний день был для Макрона очень унизительным", - отметил политик.
По словам Филиппо, члены делегации США преподали президенту Франции "урок мира в центре Парижа".
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