Сирия столкнулась с неожиданной проблемой

Сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств. Об этом сообщил телеканал France 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кризис ликвидности вынудил власти резко ограничить снятие наличных, в результате чего большая часть населения с трудом сводит концы с концами", - говорится в материале.

Частные пункты обмена валют намеренно сокращали денежные потоки в сирийских фунтах в период правления Башара Асада. Этими действиями они спровоцировали быстрые колебания на рынке валют, отмечает издание.