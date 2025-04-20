В европейской стране вывесили флаги со свастикой

В Стокгольме неизвестные развесили флаги со свастикой в день рождения Адольфа Гитлера.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на очевидцев.

Баннеры с изображением свастики появились над трассой Эссингеледен. "По всему туннелю висят большие красные флаги", - рассказал собеседник газеты.

Отмечается, что полиция узнала о случившемся в 7:19, а спустя 20 минут флаги были сняты. Правонарушителей ищут.