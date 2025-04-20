https://news.day.az/world/1746390.html В европейской стране вывесили флаги со свастикой В Стокгольме неизвестные развесили флаги со свастикой в день рождения Адольфа Гитлера. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на очевидцев. Баннеры с изображением свастики появились над трассой Эссингеледен. "По всему туннелю висят большие красные флаги", - рассказал собеседник газеты.
В европейской стране вывесили флаги со свастикой
В Стокгольме неизвестные развесили флаги со свастикой в день рождения Адольфа Гитлера.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на очевидцев.
Баннеры с изображением свастики появились над трассой Эссингеледен. "По всему туннелю висят большие красные флаги", - рассказал собеседник газеты.
Отмечается, что полиция узнала о случившемся в 7:19, а спустя 20 минут флаги были сняты. Правонарушителей ищут.
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