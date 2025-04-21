Экс-премьер Британии раскритиковал WhatsApp

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил мессенджер WhatsApp в уничтожении западной цивилизации.

Как передает Day.Az, об этом он написал в колонке для Daily Mail.

Он посетовал, что люди тратят больше времени на общение в соцсетях и не ходят на вечеринки.

"Они не пьют так много, как мое поколение раньше. И, может быть, это объясняет поразительное падение рождаемости", - сказал политик.

Он отметил, что общение вживую более комфортное и предсказуемое, чем разговоры в сети.