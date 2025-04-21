https://news.day.az/world/1746412.html Экс-премьер Британии раскритиковал WhatsApp Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил мессенджер WhatsApp в уничтожении западной цивилизации. Как передает Day.Az, об этом он написал в колонке для Daily Mail. Он посетовал, что люди тратят больше времени на общение в соцсетях и не ходят на вечеринки. "Они не пьют так много, как мое поколение раньше.
Экс-премьер Британии раскритиковал WhatsApp
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил мессенджер WhatsApp в уничтожении западной цивилизации.
Как передает Day.Az, об этом он написал в колонке для Daily Mail.
Он посетовал, что люди тратят больше времени на общение в соцсетях и не ходят на вечеринки.
"Они не пьют так много, как мое поколение раньше. И, может быть, это объясняет поразительное падение рождаемости", - сказал политик.
Он отметил, что общение вживую более комфортное и предсказуемое, чем разговоры в сети.
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