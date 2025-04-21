https://news.day.az/world/1746435.html

В Армении заключенный совершил суицид

В тюрьме "Нубарашен" в Ереване был найден повешенный заключенный. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом стало известно из сообщения пенитенциарной службы. Инцидент произошел накануне утром. Суицид совершил 52-летний заключенный. По данному факту возбуждено уголовное дело.