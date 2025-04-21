https://news.day.az/world/1746435.html В Армении заключенный совершил суицид В тюрьме "Нубарашен" в Ереване был найден повешенный заключенный. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом стало известно из сообщения пенитенциарной службы. Инцидент произошел накануне утром. Суицид совершил 52-летний заключенный. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Армении заключенный совершил суицид
В тюрьме "Нубарашен" в Ереване был найден повешенный заключенный.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом стало известно из сообщения пенитенциарной службы.
Инцидент произошел накануне утром. Суицид совершил 52-летний заключенный. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре