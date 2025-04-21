Председатель Всемирного экономического форума ушел в отставку

Клаус Шваб, председатель совета попечителей Всемирного экономического форума, объявил о "немедленном уходе" с занимаемой должности, сообщает пресс-служба ВЭФ, передает Day.Az со ссылкой на frankmedia.ru.

В своем обращении к совету попечителей 87-летний основатель организации отметил: "После моего недавнего заявления и по мере вступления в свой 88-й год жизни я решил уйти с поста председателя и члена совета попечителей с немедленным вступлением решения в силу", - сказал он.

На внеочередном заседании совета попечителей 20 апреля 2025 года была принята отставка Клауса Шваба, говорится в опубликованном документе. В соответствии с правилами и нормативными положениями ВЭФ, совет единогласно назначил вице-председателя Петера Брабека-Летмате временно исполняющим обязанности председателя. Также был сформирован поисковый комитет для выбора будущего руководителя организации.

О намерении Шваба уйти с поста стало известно еще в мае 2024 года, сообщала тогда газета Financial Times со ссылкой на письмо основателя ВЭФ и собственные источники. Однако тогда не было известно, что отставка произойдет так скоро. В 2024 году также сообщалось, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. Кроме того, в июне 2024 года газета Wall Street Journal указывала, что сотрудники ВЭФ обвинили Шваба и руководство в расизме, также дискриминации и домогательствах в отношении женщин.