Китай отказывается от участия в частном инвестиционном секторе США

Китайские государственные фонды, включая China Investment Corporation (CIC), приостанавливают новые инвестиции в американские компании прямых инвестиций, передает Day.Az.

Отмечается, что китайский капитал теперь вообще избегает сделок, связанных с США, даже если ими управляют иностранные фирмы.

Это произошло через 24 часа после того, как Пекин предупредил о возможных ответных мерах против стран, разделяющих интересы США.

СМИ констатируют, что торговая война между США и Китаем снова обострилась, а Китай предпринимает шаги по финансовой изоляции США.