https://news.day.az/world/1746730.html Китай отказывается от участия в частном инвестиционном секторе США Китайские государственные фонды, включая China Investment Corporation (CIC), приостанавливают новые инвестиции в американские компании прямых инвестиций, передает Day.Az. Отмечается, что китайский капитал теперь вообще избегает сделок, связанных с США, даже если ими управляют иностранные фирмы.
Китай отказывается от участия в частном инвестиционном секторе США
Китайские государственные фонды, включая China Investment Corporation (CIC), приостанавливают новые инвестиции в американские компании прямых инвестиций, передает Day.Az.
Отмечается, что китайский капитал теперь вообще избегает сделок, связанных с США, даже если ими управляют иностранные фирмы.
Это произошло через 24 часа после того, как Пекин предупредил о возможных ответных мерах против стран, разделяющих интересы США.
СМИ констатируют, что торговая война между США и Китаем снова обострилась, а Китай предпринимает шаги по финансовой изоляции США.
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