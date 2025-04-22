https://news.day.az/world/1746756.html В Китае фермеры начали активно использовать человекоподобных роботов - ВИДЕО В Китае фермеры начали активно использовать человекоподобных роботов в сельском хозяйстве для распыления химикатов против паразитов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Китае фермеры начали активно использовать человекоподобных роботов - ВИДЕО
В Китае фермеры начали активно использовать человекоподобных роботов в сельском хозяйстве для распыления химикатов против паразитов.
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