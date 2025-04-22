США закрыли программу разработки гиперзвуковых ракет, приняв решение о прекращении работ в этой области. Об этом сообщает Asia Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Среди причин сворачивания программы стали большие проблемы с бюджетом, низкая эффективность и незначительность результатов, а также военная гонка с Китаем, в которой Пекин начал набирать обороты.

Как выяснилось, программа была закрыта еще осенью 2024 года. Именно тогда ее признали нереализуемой из-за финансовых и других проблем.

В публикации отмечено, что принятие такого решения может свидетельствовать о наличии проблем в американских вооруженных силах.