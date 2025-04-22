Трамп посетит эти 3 страны

Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая", - сказала она.