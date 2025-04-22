https://news.day.az/world/1746964.html Трамп посетит эти 3 страны Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. "Я также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток.
Трамп посетит эти 3 страны
Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Я также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая", - сказала она.
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