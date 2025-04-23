США получили предложения по торговым сделкам от 18 стран
Администрация США получила от 18 государств предложения по торговым сделкам.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Сейчас у нас есть 18 предложений на бумаге, которые были представлены команде по вопросам торговли", - сказала она. "Это предложения на бумаге, которые страны представили администрации Трампа и нашему правительству", - указала Ливитт. Она также отметила, что только на этой неделе команда США, занимающаяся торговыми переговорами, проводит встречи с представителями 34 стран.
Ливитт также спросили, ведутся ли какие-либо переговоры по торговым вопросам с Китаем. "У нас все очень хорошо в отношении потенциальной торговой сделки с Китаем. <...> Президент и администрация [США] готовят почву для заключения сделки с Китаем", - указала пресс-секретарь.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.
При этом суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.
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