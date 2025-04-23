США создадут ударный подводный беспилотник большой дальности
Подразделение оборонных инноваций Пентагона объявило запрос на создание подводного беспилотника большой дальности, способного переносить "большие полезные нагрузки". Об этом сообщает издание Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В запросе отмечается, что современные подводные беспилотники имеют небольшую дальность плавания и не способны переносить тяжелые грузы. "Министерство обороны ищет коммерчески доступные, готовые к демонстрации беспилотные системы, которые устраняют эти ограничения, предлагая масштабируемое и экономически эффективное решение для развертывания аппаратом большой дальности и грузоподъемности", - заявили в американском военном ведомстве.
Среди требований к ударному подводному беспилотнику: дальность плавания - 1850 километров, глубина погружения - более 200 метров, спосбность работать в условиях отсутствия системы навигации Global Positioning System (GPS), возможность осуществлять картографирование морского дна и вести батиметрическую съемку.
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