Трамп снизит пошлины для Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на товары из Китая будут снижены, но полностью отменены не будут.

"Да, это правда: 145% - это очень много. <...> Различные факторы довели тарифы до 145%. Нет, такого высокого уровня больше не будет. Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на vedomosti.ru.

Американский лидер отметил, что ранее пошлин вообще не было. Однако, по его словам, это было просто "разрушительно" для США.

"У Китая все будет хорошо, и я думаю, они будут довольны. Думаю, мы будем счастливо сосуществовать и, в идеале, сотрудничать. Так что, думаю, все сложится очень хорошо", - подытожил Трамп.

Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут достичь соглашения по тарифам.

"Мои отношения с президентом Си [Цзиньпином] отличные <...> Они долгое время были очень хорошими. И я думаю, что мы заключим сделку с Китаем", - заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что не собирается "жестко давить на Китай".

"Мы будем вести себя очень дружелюбно. Они тоже будут дружелюбны, и посмотрим, что будет дальше, - сказал он. - Но в конечном итоге им придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на рынке США. Мы хотим, чтобы они участвовали, но они и другие страны должны заключить сделку. Если не заключат - мы сами установим условия, потому что именно мы их определяем".