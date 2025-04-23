США отвернулись от Европы в одном вопросе

США больше не могут обеспечивать гарантии безопасности в Европе, ей следует самостоятельно решать эти вопросы. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Время, когда Соединенные Штаты (...) были единственным гарантом европейской безопасности, прошло. Это давно должно было произойти. Европа должна активизироваться в военном плане и встать во главе", - отметил глава американского оборонного ведомства.

При этом Хегсет добавил, что США и вовсе будут добиваться от европейских стран трат на оборону в размере 5 процентов от ВВП, вместо существующих сейчас 2 процентов. По его словам, нынешний уровень не является достаточным.