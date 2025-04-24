Раскрыты масштабы разрушений после мощного землетрясения в Стамбуле

Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что на горячую линию после землетрясения в Стамбуле поступило 378 уведомлений о структурных повреждениях зданий, люди из 12 домов были эвакуированы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам на номер 112 поступило 378 уведомлений о структурных повреждениях зданий. Это с учетом того, что в Стамбуле находится более 7,5 млн единиц жилья. Мы немедленно провели инспекции. В качестве меры предосторожности мы эвакуировали 12 зданий, включая одно заброшенное в районе Фатих", - сказал министр, выступая перед журналистами.

Он добавил, что в ближайшие четыре дня специалисты проведут детальные инспекции зданий. В этот период, по его словам, граждане могут по желанию временно оставаться и ночевать в школах, в которых до пятницы не будет занятий.