Европейцы стали менее уверены в будущем своих экономик

Доверие к экономике стран Европейского Союза среди потребителей, как и среди предпринимателей, снизилось по сравнению с прошлым месяцем.

Об этом, как сообщает Day.Az, свидетельствуют данные статистических служб ЕС. Совокупный показатель доверия снизился в среднем по ЕС на 2,8 пункта в месячном исчислении до 96,7. Индекс деловой уверенности снизился больше всего в промышленном секторе, где причиной является отсутствие спроса.

Среди потребителей растут кризисные настроения, они проявляют сдержанность из-за опасений по поводу развития экономической ситуации в Европе, особенно роста цен. Доля людей, которые ожидают ухудшения общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев, в апреле по сравнению с мартом увеличилась. Доля домохозяйств, ожидающих ухудшения своего финансового положения, также повысилась. Второй месяц подряд сокращается и число респондентов, которые не планируют совершать крупные покупки в ближайшие двенадцать месяцев.