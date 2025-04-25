Гарвард хочет продать свои активы

Гарвардский университет ведет активные переговоры о продаже своих активов на $1 млрд на фоне блокировки администрацией президента США Дональда Трампа финансирования на несколько миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg​​​​​​.

По его сведениям, речь идет о портфеле акций частного фонда учебного заведения. Гарвардский университет работает с Jefferies Financial Group по передаче акций инвестиционной компании Lexington Partners. Условия возможной сделки согласованы не до конца и могут подвергнуться изменениям.

Университет начал предпринимать усилия по реализации портфеля акций в 2024 году, еще до инаугурации Трампа.

15 апреля Трамп предложил расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить вуз статуса необлагаемого налогами университета. Министерство образования объявило о заморозке грантов для Гарварда на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Ранее американская администрация потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их защитой студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Как утверждает The New York Times, Гарвард пытался сотрудничать с Белым домом, но позже список требований был расширен за счет "пунктов, никак не связанных с антисемитизмом". Президент Гарвардского университета Алан Гарбер отказался их выполнять.