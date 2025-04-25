Гарвард хочет продать свои активы - СУММА
Гарвардский университет ведет активные переговоры о продаже своих активов на $1 млрд на фоне блокировки администрацией президента США Дональда Трампа финансирования на несколько миллиардов долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.
По его сведениям, речь идет о портфеле акций частного фонда учебного заведения. Гарвардский университет работает с Jefferies Financial Group по передаче акций инвестиционной компании Lexington Partners. Условия возможной сделки согласованы не до конца и могут подвергнуться изменениям.
Университет начал предпринимать усилия по реализации портфеля акций в 2024 году, еще до инаугурации Трампа.
15 апреля Трамп предложил расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить вуз статуса необлагаемого налогами университета. Министерство образования объявило о заморозке грантов для Гарварда на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Ранее американская администрация потребовала внести изменения в политику учебного заведения, обосновав их защитой студентов еврейского происхождения от антисемитизма. Как утверждает The New York Times, Гарвард пытался сотрудничать с Белым домом, но позже список требований был расширен за счет "пунктов, никак не связанных с антисемитизмом". Президент Гарвардского университета Алан Гарбер отказался их выполнять.
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