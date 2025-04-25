Иран предложил США заключить промежуточное соглашение

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу договориться о промежуточном соглашении по ядерной программе Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, на консультациях в Риме Арагчи отметил, что сторонам, возможно, не удастся достичь окончательного соглашения по ядерной программе в предложенные президентом США Дональдом Трампом сроки в 60 дней. Министр сказал спецпосланнику, что с учетом детальных технических характеристик возможного соглашения будет очень трудно завершить переговоры в течение двух месяцев. Уиткофф ответил Арагчи, что пока не хочет обсуждать промежуточное соглашение. Вместо этого он хочет сосредоточиться на достижении всеобъемлющей сделки в течение 60 дней.

При этом, по словам собеседников портала, Уиткофф добавил, что, если по мере приближения этого срока обе стороны сочтут, что необходимо значительно больше времени, они могут вернуться к идее промежуточного соглашения. Иранское постпредство при ООН опровергло информацию Axios в своем заявлении: "Это просто неправда и не соответствует действительности". Госдепартамент отказался от комментариев.

Арагчи и Уиткофф провели непрямые переговоры в Риме при посредничестве Омана, но также встретились очно, сообщают источники Axios.

Как сообщили представители вашингтонской администрации, Уиткофф и Арагчи "добились очень хорошего прогресса" во время встречи в Риме. Трамп не сказал, когда именно завершится 60-дневный срок, но американские чиновники настаивают на том, что время уже истекает.

19 апреля в Риме при посредничестве Омана прошел второй раунд непрямых переговоров между иранской и американской сторонами. По словам Арагчи, стороны достигли большего взаимопонимания по ряду вопросов. Следующие переговоры главы МИД Ирана и спецпосланника президента США должны состояться 26 апреля.