https://news.day.az/world/1747582.html Каспер покидает пост главы аппарата шефа Пентагона - WP Руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета Джо Каспер покинул свою должность. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) По ее данным, Каспер покинул пост добровольно и теперь станет специальным госслужащим на неполный рабочий день, сосредоточенным на вопросах науки, технологий и промышленности.
Каспер покидает пост главы аппарата шефа Пентагона - WP
Руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета Джо Каспер покинул свою должность.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post (WP)
По ее данным, Каспер покинул пост добровольно и теперь станет специальным госслужащим на неполный рабочий день, сосредоточенным на вопросах науки, технологий и промышленности. Однако какую конкретно должность он будет занимать, пока неизвестно.
WP считает, что в новом назначении он сможет работать до 130 дней в качестве государственного служащего - на таких же условиях американский миллиардер Илон Маск занял должность главы департамента эффективности правительства США (DOGE).
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