Каспер покидает пост главы аппарата шефа Пентагона

Руководитель аппарата министра обороны США Пита Хегсета Джо Каспер покинул свою должность. 

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post (WP)

По ее данным, Каспер покинул пост добровольно и теперь станет специальным госслужащим на неполный рабочий день, сосредоточенным на вопросах науки, технологий и промышленности. Однако какую конкретно должность он будет занимать, пока неизвестно.

WP считает, что в новом назначении он сможет работать до 130 дней в качестве государственного служащего - на таких же условиях американский миллиардер Илон Маск занял должность главы департамента эффективности правительства США (DOGE).