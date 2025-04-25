https://news.day.az/world/1747624.html В домах обвиняемых в индийском теракте прогремели взрывы В двух домах, принадлежащих обвиняемым в причастности к теракту в Джамму и Кашмире на севере Индии, произошли взрывы. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает агентство PTI.
В домах обвиняемых в индийском теракте прогремели взрывы
В двух домах, принадлежащих обвиняемым в причастности к теракту в Джамму и Кашмире на севере Индии, произошли взрывы.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники сообщает агентство PTI.
Как указзали индийские правоохранители, взрывы произошли в момент, когда сотрудники силовых органов проводили проверки в домах членов группировки "Лашкар-э-Тайба".
Произошедший в Индии теракт стал крупнейшим за последние годы - число жертв составило 26. Большинство из них были туристами. При этом террористы, расправившиеся с людьми, спрашивали их о вероисповедании.
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