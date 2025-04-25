Союзник США пошел на чрезвычайные меры

Правительство Японии подготовило пакет чрезвычайных экономических мер, направленных на борьбу с негативными последствиями повышенных пошлин, к которым прибегли власти США. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Власти страны надеются развеять опасения, что пошлины США подорвут японский экспорт и нанесут ущерб ее экономике. Поэтому Токио намерен поддерживать корпоративное финансирование и стимулировать потребление. Также речь идет о снижении цен на горючее до 10 иен за литр и предоставлении субсидий на оплату счетов за электроэнергию. Еще одна мера - расширение сферы кредитования с низкими процентными ставками для небольших компаний.

Обосновывая адекватность таких шагов, премьер-министр Японии Сигэру Исиба констатировал, что пошлины США могут нанести существенный ущерб японской промышленности, от которой зависит положение всей экономики. Речь идет об автомобилестроении и сталелитейном секторе.