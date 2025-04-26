https://news.day.az/world/1747913.html Медведь решил покататься на детской горке во дворе дома в США - ВИДЕО В США на заднем дворе своего дома семья обнаружила медведя, который решил покататься на детской горке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Медведь решил покататься на детской горке во дворе дома в США - ВИДЕО
В США на заднем дворе своего дома семья обнаружила медведя, который решил покататься на детской горке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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