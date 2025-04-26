McDonalds вернется в Россию

Компания McDonalds подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Макдоналдс" в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявка была подана в декабре 2024 года, а в апреле 2025 года принята к рассмотрению. В документе указано, что компания планирует использовать товарный знак для производства и продажи напитков и еды, в том числе быстрого приготовления, предоставления ресторанных услуг и доставки еды и напитков.

Регистрация товарного знака свидетельствует о стремлении McDonalds юридически оформить право на использование бренда на российском рынке. Это первый шаг на пути к возможному возобновлению деятельности компании в России. Пока фактическое открытие ресторанов или строительство новых объектов не подтверждено, но регистрация бренда обычно сопровождает планы о возвращении.

На данный момент сеть "Вкусно - и точка", образованная на базе бывших ресторанов McDonalds в России, продолжает работать независимо. Все юридические связи с головной компанией были разорваны в 2022 году после продажи бизнеса российским инвесторам.

В случае возвращения McDonalds может развивать новые рестораны под своим брендом параллельно с существующей сетью "Вкусно - и точка". Ожидается, что процесс возвращения McDonalds в Россию может занять от 6 до 18 месяцев после завершения регистрации товарного знака и решения организационных вопросов.

Ранее стало известно, что целый ряд иностранных компаний, в том числе Louis Vuitton, Kia, Hyundai, IKEA и другие подали заявки на регистрации своих товарных знаков. Отмечалось, что это обычная практика для сохранения авторского права, а о планах на возвращение в Россию никакие ушедшие зарубежные компании не заявляли.