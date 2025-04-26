Мерц готовится объявить состав нового правительства Германии

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 28 апреля назовет имена министров, которые должны войти в состав будущего правительства Германии от ХДС.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

"В этот понедельник состоится не только наш малый партийный съезд, на котором мы проголосуем по коалиционному соглашению", -- сообщил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман.

Он также отметил, что Мерц также представит министров. Ожидается, что Мерц возглавит новое правительство ФРГ 6 мая.