Пойдет ли ХАМАС на перемирие с Израилем?

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет для урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом AFP заявил высокопоставленный представитель группировки.

Собеседник AFP заявил перед началом встречи в Каире по урегулированию конфликта в Газе о готовности палестинского движения к мирного соглашению.

Также он указал на готовность ХАМАС к единовременному освобождению всех удерживаемых заложников.