https://news.day.az/world/1748025.html Пойдет ли ХАМАС на перемирие с Израилем? Палестинское радикальное движение ХАМАС готово заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет для урегулирования конфликта в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом AFP заявил высокопоставленный представитель группировки.
Пойдет ли ХАМАС на перемирие с Израилем?
Палестинское радикальное движение ХАМАС готово заключить перемирие с Израилем сроком на пять лет для урегулирования конфликта в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом AFP заявил высокопоставленный представитель группировки.
Собеседник AFP заявил перед началом встречи в Каире по урегулированию конфликта в Газе о готовности палестинского движения к мирного соглашению.
Также он указал на готовность ХАМАС к единовременному освобождению всех удерживаемых заложников.
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