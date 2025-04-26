Растет число пострадавших в порту Бендер-Аббас

Число пострадавших в результате взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана превысило 700.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в медицинских службах страны.

Отмечается, что число погибших достигло 5 человек.