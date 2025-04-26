https://news.day.az/world/1748033.html Растет число пострадавших в порту Бендер-Аббас Число пострадавших в результате взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана превысило 700. Как передает Day.Az, об этом сообщили в медицинских службах страны. Отмечается, что число погибших достигло 5 человек.
Растет число пострадавших в порту Бендер-Аббас
Число пострадавших в результате взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана превысило 700.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в медицинских службах страны.
Отмечается, что число погибших достигло 5 человек.
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