https://news.day.az/world/1748033.html

Растет число пострадавших в порту Бендер-Аббас

Число пострадавших в результате взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана превысило 700. Как передает Day.Az, об этом сообщили в медицинских службах страны. Отмечается, что число погибших достигло 5 человек.