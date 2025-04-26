Что не обсуждали Иран и США

Вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана в третьи страны не обсуждался во время переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, американская сторона не поднимала данный вопрос ни в ходе третьего раунда переговоров, ни в ходе предыдущих. США не настаивали на сведении к нулю процесса обогащения урана в рамках иранской программы мирного освоения энергии атома.