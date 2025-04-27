Что за взрыв услышали в Париже?

Полиция Парижа написала на своей странице в соцсети X об окончании проверки после звука взрыва в центре города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в ведомстве заявили, что инцидент исчерпан.

"Предположительно, всему виной петарда, брошенная в помещение магазина", - говорится в публикации.

В полиции сообщили о начале расследования обстоятельств произошедшего для установления личности злоумышленника.

Вечером 26 апреля на Елисейские поля в центре Парижа прибыли полицейские после звука, похожего на взрыв или падение тяжелого предмета. С предприятия в районе места происшествия эвакуировали людей. Вокруг здания был установлен периметр безопасности.

На прошлой неделе около 150 человек эвакуировали из главного здания суда Парижа из-за сообщения о возможном взрыве. Сигнализация сработала около 18:00 (20:00 по бакинскому времени). Правоохранители провели осмотр здания в 17-м округе города, но взрывных устройств не обнаружили. До этого в тот же день ложные срабатывания сигнализации произошли на Елисейских полях и Восточном вокзале Парижа. Угрозы тоже не подтвердились.