Во Франции требуют отставки Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку из-за своего поведения во время короткой встречи американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Ватикане.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

Политик прокомментировал видео, на котором Макрон подошел к Зеленскому, разговаривающему с Трампом, и крепко пожал ему руку. Президент США, в свою очередь, не подал руки французскому президенту и преградил ему дорогу к трем стульям, два из которых предназначались Трампу и Зеленскому.

"С Макроном обошлись как с лакеем. Он должен уйти [с поста президента]. Скорее, досрочные выборы президента!" - написал Дюпон-Эньян о необходимости отставки Макрона.