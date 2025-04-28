США ударили по одному из йеменских городов

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по городу Саада - административному центру одноимённой провинции на северо-западе Йемена.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на источники.

Одной из целей атаки стало пенитенциарное учреждение, где содержались мигранты из стран Африки. По предварительной информации, в результате удара имеются десятки погибших и раненых.

Здание охвачено огнём, на месте происшествия работают подразделения гражданской обороны, предпринимая попытки локализовать пожар и эвакуировать находящихся внутри людей.