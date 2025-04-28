https://news.day.az/world/1748283.html Президент Ирана отбыл с визитом в Азербайджан Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился с визитом в Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, этот визит является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между двумя странами.
Президент Ирана отбыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, этот визит является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между двумя странами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре