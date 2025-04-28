Президент Ирана отбыл с визитом в Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, этот визит является важным шагом в укреплении двусторонних отношений между двумя странами.