От правительства Испании требуют объяснений

Две испанские партии требуют отчета от правительства по поводу массового блэкаута

Две политические силы - "Галисийский националистический блок" и "Левые республиканцы Каталонии" - обратились с запросом к председателю правительства Испании Педро Санчесу и ряду министров с требованием представить доклад в Конгрессе депутатов о масштабных перебоях в электроснабжении и их последствиях. Об этом сообщает издание El País, передает Day.Az.

Депутаты настаивают на выступлении Санчеса, а также вице-премьера Йоланды Диас, министра экологического перехода Сары Аагесен, министра транспорта Оскара Пуэнте и главы МВД Фернандо Гранде-Марласки.

Ранее в Испании, а также в Португалии, Франции и Андорре произошел крупный сбой электроснабжения. Инцидент, случившийся 28 апреля, вызвал нарушения в работе ключевой инфраструктуры, включая общественный транспорт, светофоры, банкоматы, а также системы мобильной связи и интернета. Причины аварии пока официально не названы.

К утру 29 апреля подача электроэнергии была практически полностью восстановлена в пострадавших странах. Педро Санчес заявил, что проводится всестороннее расследование, и призвал общественность воздержаться от предположений до выяснения всех обстоятельств происшествия.