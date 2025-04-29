В Португалии расследуют причины блэкаута

Португальское правительство намерено вслед за Испанией провести расследование причин, приведших 28 апреля к масштабному сбою в работе электросети республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, власти обратятся в Агентство Евросоюза по сотрудничеству энергетических регуляторов, заявил премьер-министр страны Луиш Монтенегру.

"Мы хотим провести полное расследование причин отключения электроэнергии", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее суд в Испании решил провести расследование на предмет того, было ли произошедшее ранее в понедельник масштабное отключение электроэнергии в стране "актом саботажа".