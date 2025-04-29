https://news.day.az/world/1748821.html В Португалии расследуют причины блэкаута Португальское правительство намерено вслед за Испанией провести расследование причин, приведших 28 апреля к масштабному сбою в работе электросети республики. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, власти обратятся в Агентство Евросоюза по сотрудничеству энергетических регуляторов, заявил премьер-министр страны Луиш Монтенегру.
В Португалии расследуют причины блэкаута
Португальское правительство намерено вслед за Испанией провести расследование причин, приведших 28 апреля к масштабному сбою в работе электросети республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, власти обратятся в Агентство Евросоюза по сотрудничеству энергетических регуляторов, заявил премьер-министр страны Луиш Монтенегру.
"Мы хотим провести полное расследование причин отключения электроэнергии", - приводит его слова агентство Reuters.
Ранее суд в Испании решил провести расследование на предмет того, было ли произошедшее ранее в понедельник масштабное отключение электроэнергии в стране "актом саботажа".
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