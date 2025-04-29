Трамп обновил интерьер Белого дома

Президент США Дональд Трамп рассказал, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, в том числе украсив его 24-каратным золотом.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью журналу The Atlantic.

"Да, я сделал это сам. Видите наверху? Это все из Мар-а-Лаго. Да, золото. И это все 24-каратное золото. Что интересно, потому что [люди] пока не придумали краску, которая выглядит как золото", - рассказал Трамп, беседуя с журналистом Джеффри Голдбергом в Овальном кабинете.

По мнению американского лидера, до его прихода в Белый дом об Овальном кабинете никто не заботился, и лишь теперь он "выглядит так, как и должен выглядеть".