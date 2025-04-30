Фон дер Ляйен призвала увеличить ВВП ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Валенсии предложила увеличить ВВП Евросоюза на 10% за счет снятия административных барьеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она также анонсировала ужесточение миграционных норм и создание европейского оборонного союза.

По словам фон дер Ляйен, ключевыми шагами для роста экономики должны стать сокращение бюрократии и поддержка предпринимательства.

"Убрав лишние препоны, мы укрепим европейский бизнес и добавим 10% к ВВП. ЕНП выполнит все обещания: ужесточит миграционный контроль, увеличит военные расходы и создаст оборонный союз. Это пробуждение Европы", - заявила она.

Фон дер Ляйен связала инициативу с наследием отца, одного из основателей ЕС, назвав милитаризацию "исполнением мечты" интеграции. Она уверена, что европейцы массово поддерживают усиление обороноспособности.