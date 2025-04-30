Датчане стали отказываться от Coca-Cola из-за планов Дональда Трампа присоединить Гренландию к США, а также ситуации с его тарифной политикой.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на гендиректора ответственной за розлив напитка в Дании пивоваренной корпорации Carlsberg Якоба Орупа-Андерсена пишет Financial Times (FT).

По словам топ-менеджера, продажи Coca-Cola "немного снизились" в Дании на фоне "определенного уровня потребительского бойкота американских брендов". Сам он добавил, что считает эту газировку датской, поскольку товар производится внутри страны, но "уважает решение людей".

FT также уточняет, что на фоне бойкота продажи местного аналога Coca-Cola под названием Jolly Cola взлетели в 13 раз относительно прошлого года.