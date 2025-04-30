В Китае поддержат частный сектор

В Китае приняли первый в стране фундаментальный закон, направленный на развитие негосударственного сектора экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Синьхуа, способствовать развитию частного предпринимательства власти будут через "мощные поддерживающие меры" и "справедливое правоприменение".

В частности, новые нормы вводят систему добросовестной конкуренции, поощряются инвестиции в частный бизнес. Государство гарантирует, что "все виды хозяйствующих субъектов, включая частные, могут работать на равных основаниях".

Частные предприятия планируется активно привлекать к запуску стартапов в новых стратегических отраслях, "поощрять технологическую трансформацию и модернизацию традиционных отраслей". Закон вступает в силу 20 мая 2025 года.