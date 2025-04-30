Нового премьера Канады высмеяли

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял поведение премьер-министра Канады Марка Карни, который станцевал в ночном клубе после победы его партии на внеочередных парламентских выборах, передает Day.Az.

"Король позора", - написал журналист, комментируя появившийся с 60-летним политиком ролик.