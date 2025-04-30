https://news.day.az/world/1749023.html Нового премьера Канады высмеяли Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял поведение премьер-министра Канады Марка Карни, который станцевал в ночном клубе после победы его партии на внеочередных парламентских выборах, передает Day.Az. "Король позора", - написал журналист, комментируя появившийся с 60-летним политиком ролик.
Нового премьера Канады высмеяли
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял поведение премьер-министра Канады Марка Карни, который станцевал в ночном клубе после победы его партии на внеочередных парламентских выборах, передает Day.Az.
"Король позора", - написал журналист, комментируя появившийся с 60-летним политиком ролик.
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