https://news.day.az/world/1749136.html Автомобиль наехал на толпу людей в Дании - ФОТО - ВИДЕО Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре датского Копенгагена. Об этом сообщает датский телеканал TV2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Точное число пострадавших не называется. По информации телеканала, одному человеку потребовалась экстренная медицинская помощь.
Автомобиль наехал на толпу людей в Дании - ФОТО - ВИДЕО
Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре датского Копенгагена. Об этом сообщает датский телеканал TV2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Точное число пострадавших не называется. По информации телеканала, одному человеку потребовалась экстренная медицинская помощь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре