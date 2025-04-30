https://news.day.az/world/1749136.html

Автомобиль наехал на толпу людей в Дании - ФОТО - ВИДЕО

Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре датского Копенгагена. Об этом сообщает датский телеканал TV2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Точное число пострадавших не называется. По информации телеканала, одному человеку потребовалась экстренная медицинская помощь.