Китай отменил санкции против депутатов Европарламента

Председатель Европарламента Роберта Метсола проинформировала руководителей фракций о решении властей Китая отменить санкции в отношении депутатов Европарламента и их семей.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Европарламента.

В качестве причины этого было указано то, что Китай создает основу для восстановления парламентского диалога между ЕС и Китаем.