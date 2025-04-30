https://news.day.az/world/1749151.html Китай отменил санкции против депутатов Европарламента Председатель Европарламента Роберта Метсола проинформировала руководителей фракций о решении властей Китая отменить санкции в отношении депутатов Европарламента и их семей. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Европарламента.
Китай отменил санкции против депутатов Европарламента
Председатель Европарламента Роберта Метсола проинформировала руководителей фракций о решении властей Китая отменить санкции в отношении депутатов Европарламента и их семей.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Европарламента.
В качестве причины этого было указано то, что Китай создает основу для восстановления парламентского диалога между ЕС и Китаем.
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