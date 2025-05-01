Когда на Земле ожидается магнитная буря?

Слабое возмущение геомагнитного поля прогнозируется на Земле в пятницу и субботу, в воскресенье возможна слабая магнитная буря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, 1 мая не ожидается никаких заметных возмущений геомагнитного поля.

Леус подчеркнул, что достоверными прогнозами можно считать только оценку состояния не более чем на 3-4 дня вперед.

До этого врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина рассказала, что магнитные бури могут негативно повлиять на общее состояние организма, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний.

17 апреля уровень магнитной бури на Земле достиг предпоследнего уровня мощности. Степень возмущенности магнитного поля Земли увеличилась по пятибалльной шкале до уровня G4 - "очень сильно".

Это может привести к существенным нарушениям в радиосвязи и многочасовым сбоям спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропических широтах.

16 апреля на Земле началась магнитная буря. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, до планеты добрались "два огромных солнечных протуберанца, ударив по магнитосфере".