https://news.day.az/world/1749189.html Крыша упала в многоквартирном доме в Перми - ВИДЕО В Перми в многоквартирном доме упала крыша, а в квартирах начали обрушаться потолки. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Пермь", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "В доме по адресу Емельяна Ярославского, 56 упала крыша. А в квартирах упал потолок. Вода, естественно, течет по стенам", - говорится в публикации.
Крыша упала в многоквартирном доме в Перми - ВИДЕО
В Перми в многоквартирном доме упала крыша, а в квартирах начали обрушаться потолки. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Пермь", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В доме по адресу Емельяна Ярославского, 56 упала крыша. А в квартирах упал потолок. Вода, естественно, течет по стенам", - говорится в публикации.
По данным местных жителей, от газа дом отключили еще два месяца назад, а вода в доме только холодная. Как пишет "ЧП Пермь", управляющая компания бездействует, несмотря на жалобы местных жителей. Официального комментария по ситуации от местных властей не было.
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