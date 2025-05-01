Крыша упала в многоквартирном доме в Перми

В Перми в многоквартирном доме упала крыша, а в квартирах начали обрушаться потолки. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Пермь", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В доме по адресу Емельяна Ярославского, 56 упала крыша. А в квартирах упал потолок. Вода, естественно, течет по стенам", - говорится в публикации.

По данным местных жителей, от газа дом отключили еще два месяца назад, а вода в доме только холодная. Как пишет "ЧП Пермь", управляющая компания бездействует, несмотря на жалобы местных жителей. Официального комментария по ситуации от местных властей не было.