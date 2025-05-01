Экономика США сократилась

За первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа экономические показатели США сократились, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно материалу, сокращение экономики привело к опасениям, что в стране начнется рецессия, а рост мировой экономики замедлится. Трамп попытался возложить вину за снижение показателей на своего предшественника Джо Байдена, однако, по мнению экспертов, происходящее связано с беспрецедентным ростом импорта из-за того, что потребители и компании готовились к введению объявленных главой государства пошлин.

Как уточняется, ВВП уменьшился на 0,3% в первом квартале года по сравнению с ростом на 2,4% в последнем квартале 2024 года. Это первое сокращение с начала 2022 года.

"Трамп находится у власти всего 100 дней, а расходы, хаос и коррупция уже растут. Экономика замедляется, цены растут, а семьи среднего класса чувствуют себя в затруднительном положении", - прокомментировал происходящее сенатор Джефф Меркли.