Израиль "отшил" Францию

Израиль уведомил Францию, что помощь с ее стороны в тушении пожаров не требуется.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, в течение 1 мая в Израиль прибывает противопожарная авиация из нескольких стран.

Ранее Франция планировала отправить два амфибийных самолета Canadair CL-415 для борьбы с лесными пожарами.

План оказания помощи был согласован накануне. В Израиль уже направился вертолет Bell 412 с Кипра, который ожидается в Хацоре около полудня. Также ожидалось прибытие двух самолетов-амфибий Canadair CL-415 из Хорватии и Италии, один из которых должен был прибыть в первой половине дня, а другой - во второй.