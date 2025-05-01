На севере ФРГ произошел взрыв

Взрыв произошел по неизвестной причине в районе порта в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hamburger Morgenpost.

В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, пожарных и спасательных служб. По данным правоохранительных органов, на которые ссылается издание, "произошел взрыв, в результате пострадало много людей".